Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату британского танкера

По его мнению, Лондон пытается снова повесить на Москву очередную провокацию, которой не было.

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения в адрес РФ о причастности к задержанию британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

По его мнению, Лондон пытается снова повесить на Россию очередную провокацию, которой не было. Он напомнил, что когда-то Британия обвиняла РФ в "акте агрессии" по поводу ситуации с украинскими судами в Керченском проливе.

— Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по "фейк ньюс" никогда не уходят в отпуск, — написал сенатор в "Твиттере".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи расследуют версию о якобы причастности России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero. По их мнению, могла иметь место манипуляция сигналами GPS при помощи российских секретных технологий. Так танкер будто бы был направлен в ловушку.