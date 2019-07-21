Авиакомпания опровергла сообщения о пожаре на рейсе Москва — Прага

Представитель авиаперевозчика сообщил, что после инцидента воздушное судно отстранили от полётов.

В авиакомпании "Россия" подтвердили Лайфу, что вылетевший в Прагу Boeing 737 экстренно вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации. Однако там заявили, что пожара не было.

— После вылета рейса 5739 произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации в багажном отделении самолёта. Командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета... Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили, — уточнил собеседник Лайфа.

Он добавил, что приземление прошло в штатном режиме. Воздушное судно отстранено от полётов. В авиакомпании создана комиссия по расследованию инцидента. Пассажиров отправят в Прагу резервным самолётом после 14:30 мск.

Ранее Лайф сообщал об ещё одном инциденте с участием Boeing 737-800. Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines задымился во время взлёта в аэропорту Шереметьево. В результате ЧП пострадало пять человек. СК назвал причину задымления.