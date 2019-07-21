Анджелина Джоли станет вечной в фильме от Marvel

На больших экранах блокбастер по комиксам не стоит ждать раньше конца осени 2020 года.

Оскороносная актриса Анджелина Джоли встретилась с поклонниками на фестивале Comic-Con в американском городе Сан-Диего и приоткрыла завесу тайны, кого она сыграет в фильме "Вечные", который готовит Marvel Studios.

В картине Джоли исполнит роль Тены — представительницы расы вечных. Согласно сюжету, это бессмертные существа, которые жили на Земле и сформировали её историю и цивилизацию. Им предстоит защищать Землю от разрушителей.

Оригинальный комикс Marvel "Вечные" был выпущен в июле 1976 года.

Пару недель назад студия Disney показала трейлер другого ожидаемого фильма с Джоли в главной роли. Вторая часть "Малефисенты" выйдет 17 октября.