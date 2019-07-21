За полгода в России стало на десятки автодилеров меньше

Крупнейшей дилерской сетью в России по-прежнему обладает LADA, у которой имеется 292 официальных автоцентра.

За последние полгода в России на 74 уменьшилось количество автодилерских центров. Сейчас насчитывается 3376 официальных точек по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, при этом ещё в январе 2019 года их было 3450.

Как отмечают аналитики портала "Автостат", за последние шесть месяцев было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто — 313. Уточняется, что сократилось число центров китайских производителей Lifan и Chery, узбекских Ravon. У предприятия GM-AVTOVAZ в России стало на семь дилерских центров меньше и на шесть — у FAW.

Крупнейшей дилерской сетью в России по-прежнему обладает LADA, у которой сейчас 292 официальных автоцентра.

Ранее Лайф сообщал, что Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру из-за угрозы пожара.