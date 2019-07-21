Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдёт в Казани

В городе имеется инфраструктура, необходимая для проведения турнира подобного масштаба.

Чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз в истории пройдёт в Казани. Столица Татарстана получила право проведения мирового первенства в 2025 году по решению руководителей Международной федерации плавания (FINA).

Казань принимала ЧМ по водным видам спорта в 2015 году. Таким образом, в городе уже имеется инфраструктура, необходимая для проведения турнира подобного масштаба.

На заседании руководителей FINA также было решено, что мировое первенство 2027 года пройдёт в Будапеште.