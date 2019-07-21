В Киргизии на автошоу машина въехала в зрителей — видео

Несколько человек получили травмы. Одного из них медикам пришлось увезти в больницу.

Сегодня в столице Киргизии — городе Бишкеке — спортивный автомобиль на автошоу влетел в группу зрителей. Это случилось на повороте. Водитель не справился с управлением.

На снятых очевидцами кадрах видно, что машина вошла при помощи дрифта, однако затем её занесло, она пробила символическое ограждение, за которым стояли люди.

По данным агентства "Акипресс", помощь медиков понадобилась нескольким зрителям. Одного из них пришлось отвезти в больницу. Пока о его состоянии не сообщается.

А ранее машина влетела в остановку с туристами в Сочи.