Появилась запись переговоров экипажа британского танкера с властями Ирана

#Exclusive VHF audio HMS Montrose & MV Stena Impero: 'If you obey you will be safe, alter your course . . .Under international law your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered' #Iran #oil #tanker @tombateman @PatrickSawer @AP @AFP @Reuters pic.twitter.com/3fizOedeBe— Dryad Global (@GlobalDryad) 20 июля 2019 г.
Консалтинговая компания Dryad Global, которая занимается оценкой рисков морских перевозок и мониторингом судов в океане, опубликовала на странице в "Твиттере" запись переговоров экипажа танкера Stena Impero с иранскими военными и экипажем британского фрегата HMS Montrose в диапазоне УКВ.
Служащие иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в разговоре с экипажем танкера требовали развернуться. Им гарантировали безопасность. С британского фрегата HMS Montrose, который спешил на защиту судна, убеждали экипаж, что танкер не должен менять курс.
— Если вы подчинитесь, вы будете в безопасности. Измените ваш курс на 360 градусов, — убеждала одна сторона, а другая говорила:
— Согласно международному законодательству, ваш проход не могут замедлять или препятствовать ему.
Власти Ирана сообщили ранее, что танкер под британским флагом был задержан из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном, а экипаж не ответил на сигнал бедствия.
Но британская разведка полагает, что захват стал зеркальной мерой иранских властей на задержание их танкера властями британского Гибралтара 4 июля.
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