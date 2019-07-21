Появилась запись переговоров экипажа британского танкера с властями Ирана

На подмогу к британскому судну Stena Impero шёл фрегат HMS Montrose и призывал не менять курс.

Консалтинговая компания Dryad Global, которая занимается оценкой рисков морских перевозок и мониторингом судов в океане, опубликовала на странице в "Твиттере" запись переговоров экипажа танкера Stena Impero с иранскими военными и экипажем британского фрегата HMS Montrose в диапазоне УКВ.

Служащие иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в разговоре с экипажем танкера требовали развернуться. Им гарантировали безопасность. С британского фрегата HMS Montrose, который спешил на защиту судна, убеждали экипаж, что танкер не должен менять курс.

— Если вы подчинитесь, вы будете в безопасности. Измените ваш курс на 360 градусов, — убеждала одна сторона, а другая говорила:

— Согласно международному законодательству, ваш проход не могут замедлять или препятствовать ему.

Власти Ирана сообщили ранее, что танкер под британским флагом был задержан из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном, а экипаж не ответил на сигнал бедствия.

Но британская разведка полагает, что захват стал зеркальной мерой иранских властей на задержание их танкера властями британского Гибралтара 4 июля.