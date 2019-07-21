Муж сбежавшей с миллионами кассирши сделал новое "чистосердечное признание"

По словам Марата, рассказ об игромании придумали адвокаты его жены и заставили его оговорить себя.

Муж Луизы Хайруллиной, похитившей из Россельхозбанка в Салавате 25 миллионов рублей, отказался от своих слов о зависимости и проигранных деньгах. После заседания, на котором Верховный суд Башкирии оставил его под домашним арестом, Марат Хайруллин сделал новое "чистосердечное признание".

Согласно новой версии, легенду о его игромании и проигранных миллионах придумала защита супруги. Марат утверждает, что оговорил себя под давлением адвокатов Луизы.

— Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Всё то, что я говорил, было с их слов, — сказал обвиняемый журналистам. Признание мужчина читал с листочка, не отрываясь при этом.

Ранее Марат Хайруллин заявил, что проиграл всё украденное в азартных играх и хочет объявить сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму.