В Нижневартовске на столбе повесили "труп", чтобы напугать мусорящих

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Фото © VK / ЧП [В] Нижневартовске

Кукла, полностью замотанная в чёрные пакеты, по очертаниям очень напоминает человека.

В Нижневартовске решили оригинальным способом призвать людей к чистоте на улицах. Там на въезде в дачный посёлок повесили на столбе ЛЭП "труп" с табличкой "Он бросал мусор". Об этом сообщает URA.RU.

Кукла, замотанная в чёрные пакеты, по очертаниям очень напоминает человека. "Труп" с кляпом у "рта" привязали к столбу вниз головой. Пользователи соцсетей отметили, что выглядит это страшно.

Ранее Лайф сообщал, что в правительстве обсуждают новый способ тарификации вывоза мусора в России.

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