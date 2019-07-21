Мужчина открыл стрельбу у гостиницы в Тверской области

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Мужчина открыл огонь из травматического оружия около гостиницы "Наутилус" в городе Осташкове Тверской области, пострадали двое мужчин. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, инцидент произошёл 20 июля.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ostashkovru" target="_blank">Не подслушано в Осташкове</a></p>

Стрелком оказался местный житель 1982 года рождения. Он был задержан. Пострадавших доставили в больницу на скорой. Причины конфликта выясняются. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято в связи с тем, что нанесённые ранения не тяжёлые.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ostashkovru" target="_blank">Не подслушано в Осташкове</a></p>

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, обстрелявшего отдыхавших на озере.

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