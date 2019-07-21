Мужчина открыл стрельбу у гостиницы в Тверской области

Мужчина открыл огонь из травматического оружия около гостиницы "Наутилус" в городе Осташкове Тверской области, пострадали двое мужчин. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, инцидент произошёл 20 июля.

Стрелком оказался местный житель 1982 года рождения. Он был задержан. Пострадавших доставили в больницу на скорой. Причины конфликта выясняются. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято в связи с тем, что нанесённые ранения не тяжёлые.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, обстрелявшего отдыхавших на озере.