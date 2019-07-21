Жителям и гостям региона рекомендовали отказаться от отдыха вблизи водоёмов и походов в горы.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с грозами, порывистого ветра и угрозы подтоплений. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте Администрации Сочи.

— В ближайшие один-три часа и до конца суток 21 июля, а также ночью и утром 22 июля местами в крае возможны сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 20 м/с, — говорится в сообщении.

Жителей края и туристов предупредили об опасности подъёма уровня рек и активизации экзогенных процессов. Власти рекомендовали им отказаться от отдыха вблизи водоёмов и походов в горы.

Ранее из-за сильных ливней в районе Красной Поляны в Сочи произошло частичное обрушение подпорной стены русла реки Мзымты и грунта.