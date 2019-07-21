На Красной площади провели самую массовую тренировку по боксу

Тысячи участников разных возрастов вместе провели разминку, а затем отработали технику.

Около пяти тысяч человек вышли на тренировку по боксу, которая проходила сегодня на Красной площади в Москве. Такое количество участников делает мероприятие самым массовым за всю историю. Предполагается, что достижение даже будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Прежний рекорд также был зафиксирован на Красной площади два года назад. 22 июля 2017 года в боксёрской тренировке приняли участие три тысячи человек.

Праздничные мероприятия по случаю Дня бокса продолжатся завтра, 22 июля. В программе — розыгрыши призов, бои профессиональных спортсменов, концерты с участием звёзд российской эстрады и многое другое.