В Москве беременная ежиха устроила погром в барбершопе

Утром хозяйка мужской студии застала животное спящим прямо в коробке с печеньем.

В Москве беременная ежиха случайно попала на открытие барбершопа и устроила переполох в студии, когда все гости разошлись. По словам хозяйки заведения Инны Голубитченко, в день торжества двери были открыты и никто не заметил, как забежал зверёк.

— Наверное, проголодался, его привлекли вкусные запахи. Я пришла утром открывать салон и подумала, что нас ограбили. Всюду валялись бутылки с виски и коньяком из мини-бара. Мы угощаем новых клиентов напитками. Я пошла за стойку и увидела, что ежик нашёл сумку с продуктами и уснул прямо в коробке с печеньем, — рассказала Инна Лайфу.

Она разбудила ежиху и отнесла её на траву. Но зверёк никуда не хотел уходить. Женщина забеспокоилась, что ежиха чувствует себя плохо, так как слишком много съела в салоне. Чтобы всё выяснить, она отвезла животное к ветеринару.

— Меня успокоили, что ничего страшного не случилось. Там выяснилось, что это не он, а она. И что она беременна. К тому же это декоративная порода, её нельзя выпускать на природу, она может погибнуть. Я не знала, что с ней делать, поспрашивала соседей, никто не знал заводчиков ежей, решили поселить её прямо в салоне, дома у меня двое маленьких детей, — рассказала Инна.

Хозяйка животного Елизавета Комарницкая сама вышла на след своей любимицы. Оказалось, что днём ранее она гуляла с беременной ежихой в парке, недалеко от барбершопа. Но в какой-то момент потеряла её из виду.

— Уже был вечер, темно. Я не заметила, как она перегрызла шлейку и убежала. А в высокой траве её достаточно сложно найти, потому что это не обычные ежи, это выведенная порода — они маленькие, — отметила Лиза.

Продолжить поиски женщина решила утром. Зашла сначала в супермаркет, в котором могло быть животное, а после и в барбершоп. Здесь она и встретила свою Элли — так зовут ежиху. Лиза предположила, что такая страсть к печеньям могла появиться у Элли именно из-за беременности. В этом интересном положении у дам может резко поменяться характер.

— В данный момент ей, видимо, очень понравилось сладкое. Я её сладким никогда особо не кормила, потому что, в принципе, это нежелательно делать. Ежи всё-таки насекомоядные животные. Но, видимо, печенье ей, беременной, пришлось по душе, — рассказала хозяйка Элли.

Вместе с любимой ежихой Лиза в этот день нашла и новую работу. Хозяйка мужского салона предложила ей сотрудничество.

— Меня позвали в этот барбершоп работать администратором, чтобы я могла проводить время с Элли. Ей на днях уже рожать. Родит и будет жить в барбершопе, — поделилась с Лайфом Лиза.

Ранее Лайф рассказывал, как в челябинском зооприюте упитанного ежа посадили на диету.