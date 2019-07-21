Жительница Саратовской области заявила, что муж украл её детей

Бывший супруг пообещал, что мать детей больше никогда не увидит, потому что "у нас традиция такая".

В городе Ртищево Саратовской области 38-летний мужчина выкрал детей у бывшей супруги. Об этом заявила Лайфу его бывшая жена Белла Авдалян. С ней Артур Шавоян прожил в браке одиннадцать лет. Женщина рассказала, что у экс-супруга был бизнес с её братом, но через какое-то время у мужчин начались конфликты, и тогда Артур за проигранный брату суд начал мстить самой Белле.

— Мой муж начал меня ввязывать в свои разборки: "Он твой брат, так и так". Я всегда говорила: "Не впутывай меня в свои дела. Я в чём тут виновата? Разбирайся сам с моим братом". И пошло — телефон у меня отнял, начал меня избивать на глазах у детей, и не раз, начал в меня посуду кидать, когда у меня ребёнок на руках! — вспоминает Белла.

Женщина рассказывает, что долго терпела, но потом поняла, что семейная жизнь точно не наладится, соседи же добавили масла в огонь, рассказав, что у мужа есть другая женщина и ребёнок от неё.

Женщина переехала в другой город к родителям, забрала детей. Обучилась навыкам стилиста-визажиста, чтобы как-то зарабатывать. Она говорит, что не скрывалась, позволяла отцу видеться с детьми, но через несколько месяцев муж приехал, насильно запихал в машину детей и угрожал их матери, что она с ними не увидится, если не вернётся к нему.

— Семь месяцев мы судились. Я выиграла первый суд, второй суд, третий суд — все назначили, что мои родные дети будут определены с матерью. Я беру адвоката, беру отца, беру бабушку как старшую, чтобы не было скандалов. Мы приехали туда с приставами, органами опеки, службой по делам несовершеннолетних, полицией, — рассказала женщина.

По словам Беллы, та встреча закончилась нападением её бывшего мужа. Он проломил голову её отцу и разбил автомобиль. Задержанного Шавояна почти сразу отпустили.

Сейчас с ней живёт только младший ребёнок, которому нет и трёх лет.

В прошлом месяце Лайф сообщал о жителе Челябинска, который выкрал пятилетнего сына, чтобы поселиться с ним в землянке без электричества. Однако полицейские через некоторое время смогли разыскать ребёнка и вернуть его матери.