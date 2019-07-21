Члены избиркома на Украине соорудили "сейф" из кастрюли

На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Кировоградской области Украины для хранения бюллетеней на внеочередных выборах в Верховную раду соорудили "сейф" из кастрюли. Фото "конструкторского решения" опубликовал в "Фейсбуке" общественный активист Валентина Стеценко.
Члены избиркома потрудились, чтобы преобразовать кухонную утварь: опечатали крышку, обмотали верёвкой, а сбоку написали: "Сейф". Однако использовать его членам избиркома не дали. Позже полицейские привезли в участок настоящий сейф.
Ранее на другом избирательном участке на Украине нашли заранее подписанные бланки протоколов. После приезда полиции члены избиркома попытались испачкать документы чернилами, чтобы скрыть следы преступления.
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