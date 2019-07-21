К 16:00 явка на выборы в Раду составила 34,71%

Самыми активными избирателями оказались граждане Украины из Житомирской области.

Явка избирателей на внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 16:00 мск составила 34,71%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии страны. Данные приводятся с части участков.

Самыми активными избирателями оказались граждане Украины из Житомирской области, самая низкая активность — в Донецкой области.

ЦИК оценивает явку избирателей на текущих выборах в Раду как невысокую. Там пояснили, что это связано с тем, что голосование проходит в летний период. Впрочем, на прошлых парламентских выборах, которые состоялись 26 октября 2014 года, явка на это время была даже ниже нынешней — всего 30,23%.

Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский уже проголосовал на досрочных выборах в украинский парламент, и в этот раз не стал раскрывать журналистам свой выбор. А вот Андрею Парубию не удалось получить бюллетень с первого раза, он забыл паспорт дома.