Натали Портман сыграет Тора в новом фильме Мarvel

Режиссёр четвёртого "Тора" Тайка Вайтити торжественно вручил голливудской звезде Мьёльнир.

Актриса Натали Портман сыграет богиню грома в фильме Marvel "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder), премьера которого запланирована на 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает Variety.

Режиссёр четвёртого "Тора" Тайка Вайтити торжественно вручил актрисе Мьёльнир — молот бога грома. "Посвящение" Портман произошло на сцене Comic-Con в Сан-Диего. При этом присутствовал экс-владелец молота Крис Хемсворт.

— Я всегда завидовала его обладателю, — призналась Портман после получения Мьёльнира.

К слову, Портман сыграла в первом "Торе" астрофизика Джейн Фостер, которую встретил сын Одина при первом посещении мира людей.

На нынешнем Comic-Con стали известны и другие подробности относительно предстоящих премьер фильмов Marvel. Так, актриса Анджелина Джоли рассказала, что в фильме "Вечные" сыграет роль Тены, хотя фанаты прочили ей роль супергероини Серси.