Порошенко на избирательном участке призвал остановить "российский реванш"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах в Верховную раду страны, а на участке он призвал дать отпор "российскому реваншу".
— Проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евро-атлантическую Украину. Украина, которая движется вперёд, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза — ЕС и НАТО — гаранты мира, безопасности, благополучия для каждого украинского гражданина, — написал Порошенко в Facebook.
Он заявил, что важно сохранить направление, заданное стране последними пятью годами, дать отпор "российскому реваншу".
Нынешний президент Владимир Зеленский также проголосовал. На участке он рассказал, какими чертами должен обладать премьер-министр страны. А вот у спикера Рады Андрея Парубия на участке случился казус — он забыл дома паспорт.
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