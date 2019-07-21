В КНДР явка на выборах составила почти 100%

По данным ЦИК, отсутствовали граждане, которые находятся в командировках за границей или работают на кораблях в море.

Явка избирателей на выборах депутатов местных законодательных собраний в Северной Корее составила 99,98%. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на ЦИК страны.

По данным Центризбиркома, на выборах отсутствовали только те граждане, которые находятся в командировках за границей или работают на кораблях в море. Избирателям, которые не смогли посетить участки из-за болезни или возраста, предоставили возможность проголосовать через передвижные урны.

Депутаты заксобраний провинций, городов, уездов и районов Северной Кореи избираются на четыре года. Предыдущие местные выборы, в 2015 году, закончились избранием 28 452 депутатов.

Напомним, сегодня выборы проходят на Украине. Там избирают депутатов Верховной рады.