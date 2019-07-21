Звезда "Ворониных" заявила, что сериал закрывается после 24-го сезона

На протяжении десяти лет знаменитая семейка не покидает эфир. Сейчас идут съёмки последних серий.

Сериал "Воронины" вскоре будет завершён. 24-й сезон станет для ситкома финальным. Об этом поклонникам сообщила актриса Екатерина Волкова, которая исполнила одну из главных ролей в проекте.

— Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных, в павильоне, на нашей ставшей уже такой родной за десять лет кухне. У кого-то осталась ещё пара смен, у кого-то сегодня была уже последняя. А в августе этот павильон и вовсе разберут, и сюда "въедут" новые жильцы снимать новый проект, — написала Волкова на своей странице в "Инстаграме".

Актриса призналась, что создатели сериала не раз говорили о возможном окончании проекта, но затем снимались новые серии. И в этот раз было сложно поверить, что съёмки действительно заканчиваются.

Волкова не стала скрывать от поклонников своих чувств и рассказала, что после новости о завершении "Ворониных", на неё нахлынули "безумная грусть и растерянность". Она также сообщила зрителям сериала, что заключительная часть будет трогательной и смешной. Съёмки пройдут в том числе в Сочи.

Первая серия "Ворониных" вышла на российские экраны осенью 2009 года. Ситком даже вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий сериал среди всех российских адаптаций телешоу.

Ранее Лайф сообщал, что звезда "Ворониных" Борис Клюев рассказал о борьбе с раком.