Фура засыпала мукой трассу "Дон" под Воронежем

Автомобили медленно движутся по одной полосе, оставляя за собой белые клубы "пекарной" пыли.

Фура с мешками муки опрокинулась на трассе М4 "Дон" в Рамонском районе Воронежской области. Содержимое засыпало дорогу, из-за чего образовалась огромная пробка.

На кадрах с места аварии видно, что на протяжении нескольких десятков метров на трассе разбросаны мешки и поддоны. Вдали валяется большегруз. На фото также видно, что при ударе сорвало большие участки отбойника. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что водителей на трассе засыпало деньгами, которые потеряли инкассаторы.