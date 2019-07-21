Отец убитого в Польше мальчика взял отпуск перед расправой

Из-за постоянной недисциплинированности бывшего супруга мать ребёнка не сразу подняла тревогу из-за долгого отсутствия мальчика.

Отец погибшего в Польше мальчика Павел Жуковский имел долги в 200 тысяч злотых (3,3 млн рублей). По словам друзей мужчины, которые приводит "Московский комсомолец", он играл в азартные игры. И за месяц до трагедии в семье маленького Давида начались непрекращающиеся скандалы.

В последних числах июня мать ребёнка — гражданка России — написала заявление в прокуратуру о постоянном "психологическом насилии" со стороны отца мальчика. Тот взял отпуск и, по-видимому, решил во что бы то ни стало не отдать женщине ребёнка в случае развода.

По данным польских СМИ, вопрос отцовства мог быть для мужчины болезненным. Ранее из-за домашнего насилия от него вместе с дочкой ушла его предыдущая жена — гражданка Украины. В полиции полагают, что все две недели мужчина вынашивал план мести своей очередной семье.

Лайф сообщал ранее, что пятилетнего Давида из города Гродзиск-Мазовецкий 10 июля забрал у матери отец, а позже мужчина отправил жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь". Потом тело отца было обнаружено на железнодорожном переезде. Он, по всей видимости, попал под поезд. Тело ребёнка нашли на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.