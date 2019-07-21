Председатель избиркома в Киеве пришёл на участок пьяным и с поддельным паспортом

Против нарушителя возбудили сразу два дела — административное и уголовное. Последнее предусматривает до двух лет лишения свободы.

Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве явился на работу в состоянии алкогольного опьянения. Проверить информацию о нарушении приехали сотрудники полиции, тут и выяснилась ещё одна интересная деталь — у главы избиркома оказался фальшивый паспорт.

— Правоохранители обнаружили у мужчины паспорт с явными признаками подделки. Следователи изъяли вещественное доказательство и отправили на экспертизу, — сообщила пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

В итоге на мужчину составлен протокол об административном правонарушении по статье "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве" — в его организме было обнаружено 2,33 промилле алкоголя. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела по статье "Подделка документов", по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.

При проведении досрочных выборов в Верховную раду отличились и члены избирательной комиссии в Кировоградской области Украины. Они соорудили "сейф" для хранения бюллетеней из обычной кастрюли.