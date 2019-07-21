Посольство Туркмении опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Сообщения о кончине лидера республики ранее появились в социальных сетях, их подтверждал директор Центра мониторинга евразийских проблем.

Посольство Туркменистана в России назвало ложью сообщения о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

— Это абсолютная ложь, — сказал представитель Посольства Туркмении в РФ.

Сообщения о смерти Гурбангулы Бердымухамедова муссируются в социальных сетях уже вторые сутки. По их сведениям, лидер Туркменистана якобы скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня от острой почечной недостаточности.

Ранее сегодня директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил, что источники в разных структурах республики подтвердили ему информацию о смерти политика.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост лидера Туркменистана с 2006 года. Он занял этот пост после смерти предшественника — Сапармурата Ниязова.