Абэ заявил, что хочет подписать мирный договор с Россией до своей отставки

Он также отметил, что не собирается вновь выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правящей партии.

Глава правительства Японии Синдзо Абэ в эфире японского телевидения заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года. Именно в этом году заканчивается его премьерский срок.

— Хочу продвинуть переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока, — подчеркнул премьер.

Он также отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правящей Либерально-демократической партии. В Японии премьер-министром становится лидер партии власти.

Напомним, из-за претензий Токио на Южные Курилы Россия и Япония уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Ранее организаторы саммита "Большой двадцатки" обозначили Курилы как часть Японии.