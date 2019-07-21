Орешкин предсказал "взрыв" проблемы закредитованности россиян через два года

Министр рассказал о разработке механизмов для замены "индустрии лёгких кредитов" и помощи попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию гражданам.

Закредитованность населения России растёт, проблема может "взорваться" в 2021 году. Об этом заявил в интервью радио "Эхо Москвы" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Глава МЭР рассказал о разработке механизмов для замены "индустрии лёгких кредитов". Предложения будут направлены на помощь попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию россиянам. Однако, по мнению министра, безболезненным решение проблемы закредитованности населения не будет.

— Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать её туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвётся, мы до 2022 года уже не дотянем, — сказал Орешкин.

Ранее эксперты выяснили, что почти у половины россиян есть хотя бы один кредит.