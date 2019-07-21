На фоне слухов о смерти Бердымухамедова опубликовано обращение от его имени

Это сухое официальное поздравление медиков страны с их профессиональным праздником.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к медицинским работникам страны и поздравил их с профессиональным праздником, сообщает РИА "Новости". По всей стране проходят праздничные мероприятия по этому поводу.

— В частности, обеспечены здоровье и защита материнства и детства, полностью искоренён ряд инфекционных болезней, внедрены принципы здорового образа жизни, — говорится в тексте поздравления.

Также официальные СМИ Туркменистана сообщили, что глава государства продолжает работать, несмотря на отпуск, в котором находится с 15 июля. Так, накануне он подписал постановление и утвердил туркменскую часть туркмено-бахрейнской межправительственной комиссии.

Напомним, что сейчас в социальных сетях муссируются слухи о том, что Гурбангулы Бердымухамедов скончался. В Посольстве Туркменистана в России опровергли эти сообщения.