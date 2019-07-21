Скабеева ужаснулась словам Зеленского об обстреле Донбасса

При артиллерийском ударе ВСУ по Первомайску погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения.

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Так, по мнению журналистки, когда украинский лидер прокомментировал очередной режим прекращения огня в Донбассе, он назвал смерть человека "проблемой".

— Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины, — ранее заявил он.

Скабеева выразила недовольство насчёт формулировки Зеленского.

— "У нас есть одна проблема". Ужас какой! — написала она в своём Telegram-канале.

Журналист Александр Коц также отметил, что Зеленский под "проблемой" имел ввиду подорвавшихся на мине солдат ВСУ и даже не вспомнил про погибшую женщину, которая жила в Первомайске. На что телеведущая ответила, что "именно это и ужасает".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина, ещё семеро человек были ранены. Позже был опубликован список пострадавших. По словам врачей, их состояние расценивается как среднетяжёлое. Случившееся в ЛНР назвали провокацией накануне объявленного перемирия.