Marvel анонсировала новую эру своей киновселенной

Четвёртая стадия начнётся 1 мая 2020 года с фильма "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала четвёртую фазу своей киновселенной, частью которой станет несколько новых фильмов и сериалов. Презентация проходила на Comic-Con в Сан-Диего.

Откроется новая эра киновселенной с фильма "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон. Картина режиссёра Кейт Шортланд выйдет в прокат 1 мая 2020 года. 6 ноября 2020 года состоится премьера фильма "Вечные" со звёздным актёрским составом. Главные роли в экранизации комикса сыграют: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и Ричард Мэдден.

Череда премьер продолжится 20 февраля 2021 года фильмом "Шанг-Чи. Легенда десяти колец". 7 мая 2021 года в прокат выйдет второй фильм о Докторе Стрэндже "Мультивселенная безумия" с Бенедиктом Камбербэтчем. "Тор-4. Любовь и гром" выйдет на голубые экраны 5 ноября 2021 года. В 2022 году состоится премьера фильма "Блэйд" с Махершалой Али. Список премьер дополнят ещё несколько сериалов и фильмов.

На Comic-Con в Сан-Диего Marvel приоткрыла завесу тайны над несколькими проектами. Так, Натали Портман появится в образе богини грома в фильме "Тор. Любовь и гром", а Анджелина Джоли сыграет роль Тены в экранизации комикса "Вечные".