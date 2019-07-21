На Украине женщина сымитировала смерть, выпрашивая избирательный бюллетень

Сегодня без паспорта на участок прибыл и спикер Рады Андрей Парубий, однако ему документ подвезли помощники.

В украинской столице в 212-м избирательном округе женщина не взяла паспорт на выборы, ей не выдали без документа бюллетень, и она решила сымитировать собственную смерть.

— Но не учла, что мёртвым бюллетени также не дают, — подписал ролик автор видео.

Он снял, как женщина кричит, что "не может тут уже", потом театрально падает "замертво".

Также и спикер Верховной рады Андрей Парубий не смог проголосовать на досрочных выборах в парламент с первого раза из-за забытого паспорта.

А вот на выборах президента Украины 31 марта пенсионерка из Запорожья скончалась по-настоящему. Она должна была голосовать дома и умерла за несколько минут до визита членов избиркома. Такой же случай произошёл на участке во втором туре президентских выборов.