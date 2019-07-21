Политолог предположил, кому могут быть выгодны слухи о смерти Бердымухамедова

Резкие, внезапные политические перемены негативного свойства в странах Средней Азии могут вылиться в большие проблемы, считает Михаил Чернов.

Слухи по поводу смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова способны привести к дестабилизации ситуации не только в этой республике, но также отразиться на ситуации в Иране и Каспии. Об этом заявил Лайфу политолог, представитель российской Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии Михаил Чернов.

— Кому может быть выгодно распространение слухов о смерти президента Туркменистана? Я бы не стал спекулировать по этому вопросу. Но, естественно, дополнительные проблемы в регионе могут быть выгодны тем, кто заваривает сейчас кашу вокруг Ирана — я имею в виду Соединённые Штаты, — сказал собеседник Лайфа.

Резкие, внезапные политические перемены негативного свойства в странах Средней Азии могут вылиться в большие проблемы, считает Чернов. Он призывает СМИ и экспертов относиться очень осторожно к слухам, подобным информации о смерти Бердымухамедова, и "не бежать впереди паровоза".

Накануне в социальных сетях появились сообщения о кончине президента Туркмении. Со ссылкой на анонимные источники они называли причину смерти Бердымухамедова — острая почечная недостаточность. Сегодня информацию подтвердил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. При этом он признавал, что получил сведения не напрямую. Спекуляциям по поводу смерти политика положило конец Посольство Туркменистана в России. В дипмиссии назвали слухи абсолютной ложью.