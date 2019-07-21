Уралец на Infinity несколько раз угрожал сбить мужчину с ребёнком на руках

После содеянного нарушитель разогнался сильнее, пересёк сплошные линии и скрылся.

Водитель автомобиля Infiniti попытался по обочине объехать пробку на дороге из Екатеринбурга в Каменск-Уральский и несколько раз подтолкнул машиной мужчину с годовалой дочкой на руках. Кадры с места происшествия публикует E1.ru.

— На обочине стоим, едет Infiniti. Я дочку сразу на руки взял. Вежливо попросил водителя встать в ряд... Он на меня с дочкой на руках наехал. Поддавливал, — рассказал отец.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина с ребёнком стоит на обочине, а водитель Infiniti газует, требуя уступить ему проезд. Отец идёт на принцип и не пропускает нахала. Однако того не останавливает, что противник держит на руках ребёнка, и он несколько раз почти наезжает на пешехода. В итоге отец посадил дочку в машину, а водитель толкнул его уже сильнее, разогнался, пересёк сплошные и уехал.

Пользователи соцсетей, комментируя происшествие, разделились. Одни возмущены поступком водителя, другие критикуют отца ребёнка за то, что он прикрывался ребёнком и вовлёк дочку в такое опасное отстаивание своей позиции.

Ранее Лайф писал о "достижениях" другого водителя. Нарушитель на "тойоте" за несколько минут успел избить кастетом велосипедиста, переехать женщину и протаранить "газель" в Воронеже.