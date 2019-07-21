Медведчук заявил, что договор об ассоциации Украины с ЕС сделал страну нищей

Евросоюз окончательно утвердил Соглашение об ассоциации с Украиной летом 2017 года.

Украина обнищала из-за Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. Об этом заявил руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик на своей странице в "Твиттере" выразил уверенность, что страна в ближайшие десять, а то и пятнадцать лет не сможет быть конкурентоспособной.

— Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей, — написал Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что соглашение невыгодно для страны и его положения необходимо пересмотреть, а "строить Европу" надо внутри Украины, повышая уровень жизни людей.