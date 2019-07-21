Третья смена на форуме "Территория смыслов" началась с лекции проректора НИУ ВШЭ

Для волонтёров — гостей смены будут проводиться лекции, мастер-классы. Выступать будут в том числе общественники и знаменитости.

Сегодня на Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов" стартует третья смена. Она получила название "Экосреда — волонтёры". Продолжится она до 26 июля, соберёт тысячу участников. Это добровольцы из разных регионов.

Для них будут проводиться лекции, мастер-классы. Так, открылась смена сегодня вступительной лекцией Side View Валерии Касамары — проректора НИУ ВШЭ.

— Будьте амбассадорами своей страны, отвечайте за себя и чувствуйте силы, чтобы формировать будущее России, — обратилась к слушателям Валерия Касамара.

Планируется, что такие встречи под общим названием "Диалоги на равных" также проведут: Татьяна Шахнес — директор по связям с общественностью компании LG Electronics, Наталья Починок — ректор ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет", телеведущая Юлия Барановская и другие.

Форум "Территория смыслов" с 5 июля по 20 августа проходит в городе Солнечногорске на базе мастерской управления "Сенеж". За время проведения площадка примет 6000 участников из разных предметных областей со всей страны.