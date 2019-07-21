На Украине завершились выборы депутатов Рады

На Украине в 20:00 завершилось голосование на выборах в Верховную раду. Продолжают работать только некоторые участки, находящиеся за рубежом.
Голосование проходило в 198 территориальных избирательных округах. Подсчёт голосов на участках вели в том числе несколько социологических центров, которые вскоре опубликуют данные экзитполов.
Напомним, что на Украине выбирали 225 депутатов по партийным спискам, а также 199 парламентариев — по мажоритарным округам.
В партии Зеленского уже определились, кто возглавит Раду в случае победы его партии на выборах.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram