Несколько минут назад закрылись избирательные участки по всей Украине и начался официальный подсчёт голосов.

В новый состав Верховной рады проходят пять политических партий. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получила больше всего голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, сообщает телеканал "112".

У "Слуги народа" набралось 42,7% голосов. С большим отрывом за ней следует партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", у которой 12,9%. За партию бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" отдали голоса 8,8% избирателей.

Следом идёт партия Юлии Тимошенко "Батьковщина" — 8,5%, а также партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос", у неё 6,5%.

Таким образом, экс-лидер страны, сегодня в очередной раз призывавший "остановить реванш" России, вновь потерпел поражение.