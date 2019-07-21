Гендиректор Siemens назвал Трампа и его команду "лицом расизма"

Американского президента вновь начали обвинять в этом после его твитов, в которых он предложил покинуть Штаты некоторым "прогрессивным женщинам-демократам".

Генеральный директор немецкой компании Siemens Джо Кэзер заявил, что "самая важная политическая администрация в мире", то есть Белый дом, становится "лицом расизма" и выдворения людей из страны. Об этом он написал в "Твиттере".

На американского лидера снова посыпались обвинения в расизме после его твитов, в которых он предложил покинуть страну некоторым "прогрессивным женщинам-демократам". Трамп имел в виду четырёх женщин — членов Демократической партии, которые, по его мнению, приехали из государств с "худшими коррумпированными" правительствами. В частности, речь шла о Ильхан Омар, которая родилась не в Соединённых Штатах.

Позже сторонники президента поддержали его идею и призвали Омар выслать в Сомали, откуда она родом. Кэзер отметил, что в таком случае самого Трампа следует выслать в ФРГ, ведь дед американского лидера иммигрировал в США из Германии в конце XIX века.

Также топ-менеджер подчеркнул, что много лет работал в отделении Siemens в Калифорнии и видел в США "свободу, толерантность и открытость".

Ранее Лайф сообщал, что Трамп собирается узнать, есть ли гражданство у жителей США.