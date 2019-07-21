Орешкин призвал не торопиться на переход к единой валюте с Белоруссией

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Максим Орешкин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Пункт о такой возможности прописан в союзном договоре, заключённом 20 лет назад.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не стоит торопиться в вопросе перехода на единую валюту для России и Белоруссии. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он напомнил, что предприятия двух стран уже давно идут на пути к работе в едином экономическом пространстве.

Нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к колебаниям, — высказался Орешкин.

Созданием единой валюты России и Белоруссии уже занимаются центробанки двух стран, рассказывал Орешкин на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума в этом году.

Ещё в марте в Кремле заявили, что Россия готова к расчётам с Белоруссией в рублях.

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