Кокорин похвастался, что может позволить себе есть колбасу и шоколад в колонии

А вот его коллега Павел Мамаев, наоборот, стал более тщательно следить за своей формой.

Российский футболист Александр Кокорин заявил, что в колонии может позволить себе есть шоколад и колбасу, которые не ел на воле.

— На воле я не ел колбасу, шоколадки позволял себе редко. Здесь есть возможность, хотя мы следим за весом, — рассказал он в интервью в программе "Вести недели".

А вот его сокамерник Павел Мамаев отметил, что, наоборот, стал более тщательно следить за своей формой за решёткой.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева показала, где в колонии разместили Кокорина и Мамаева. Журналистка опубликовала фото, на котором видны таблички с фотографиями спортсменов в тюремной одежде, их годом рождения, номером статьи, датой начала и окончания срока.

Как ранее сообщал Лайф, футболистов этапировали в колонию № 3 в Белгороде две недели назад. В это время автомобиль Кокорина с номерным знаком ВОР 009 был эвакуирован за неправильную парковку. Предположительно, за рулём "гелендвагена" ездит супруга футболиста.