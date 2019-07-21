Зеленский предложил Вакарчуку обсудить партийную коалицию в Раде

Украинский лидер напомнил, что уже долгое время приглашает лидера "Океана Эльзы" за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский после появления первых результатов экзитполов выступил в предвыборном штабе своей партии "Слуга народа" и заявил, что готов предложить политической силе "Голос" Святослава Вакарчука сотрудничество в Верховной раде. Его слова передаёт "Интерфакс-Украина".

— Наше предложение к господину Вакарчуку было озвучено ещё в начале моей президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием, — заявил президент.

Как ранее писал Лайф, по данным экзитполов, партия Вакарчука "Голос" набрала 6,5% голосов избирателей. У партии президента "Слуга народа" 42,7% голосов. После точного подсчёта голосов проценты могут вырасти и может оказаться, что такой альянс станет большинством в парламенте.