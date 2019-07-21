Политолог извинился за заявление о смерти Бердымухамедова

281

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © Kremlin

По его словам, ранее полученную информацию о смерти президента Туркменистана опроверг тот же источник.

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев принёс извинения за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Своё обращение он опубликовал в "Фейсбуке".

Приношу свои извинения родным и близким президента , а также всем гражданам Туркменистана, — написал Рубаев.

По словам политолога, ранее полученная информация о смерти президента была опровергнута тем же источником.

Ранее эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил о смерти Бердымухамедова, ссылаясь на источники в спецслужбах. Рубаев предположил, что слухи о гибели туркменского президента могли появиться из-за его длительного отсутствия на публике. В дипмиссии назвали слухи о смерти абсолютной ложью, а политологи заявили, что спекуляция подобной информацией может привести к дестабилизации в нескольких странах Азии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×