Политолог извинился за заявление о смерти Бердымухамедова

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев принёс извинения за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Своё обращение он опубликовал в "Фейсбуке".
— Приношу свои извинения родным и близким президента , а также всем гражданам Туркменистана, — написал Рубаев.
По словам политолога, ранее полученная информация о смерти президента была опровергнута тем же источником.
Ранее эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил о смерти Бердымухамедова, ссылаясь на источники в спецслужбах. Рубаев предположил, что слухи о гибели туркменского президента могли появиться из-за его длительного отсутствия на публике. В дипмиссии назвали слухи о смерти абсолютной ложью, а политологи заявили, что спекуляция подобной информацией может привести к дестабилизации в нескольких странах Азии.
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