Австралийский пловец отказался вставать на один пьедестал со спортсменом из КНР

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит сейчас в южнокорейском городе Кванджу.

Австралийский пловец Мак Хортон отказался подниматься на пьедестал с китайским спортсменом Сунь Яном. На вручении наград за дистанцию 400 метров вольным стилем он остался на полу, сообщает австралийский телеканал ABC.

Хортон финишировал вторым, а на вопрос, какие он испытывает эмоции после гонки, он ответил, что разочарован, но специально сделал акцент, что дело не в серебряной медали.

— Разочарование. Я думаю, вы знаете, в каком отношении, — заявил журналистам австралиец.

Он также отказался позировать для фотографий с золотым медалистом, но с радостью встал для фотосессии с итальянцем — бронзовым призёром Габриэле Детти.

В своё время Лайф писал, что на олимпиаде в Рио французский пловец Камиль Лакур заявил, что сдавал пробу на допинг вместе с Сунь Яном. И у того проба оказалась необычного фиолетового цвета, однако его не дисквалифицировали.

Даже до Рио Сунь Ян дважды попадался на допинге. В 2014-м его отстраняли от соревнований на несколько месяцев. В сентябре прошлого года он прогнал внезапно пришедших допинг-офицеров из своего дома и объяснил это тем, что у них не было разрешения на работу в Китае.

Сегодня стало известно, что чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году будет проведён в Казани.