Пентагон показал видео с Су-30 Венесуэлы, "угрожавшим" разведчику США

Венесуэльский истребитель Су-30 российского производства "агрессивно сопровождал" самолёт США EP-3 Aries II, заявило Южное командование Вооружённых сил США на своей странице в "Фейсбуке".
По информации американских военных, полёт состоялся 19 июля над Карибским морем, где самолёт США выполнял "международно признанную и одобренную миссию". В командовании сообщили, что сопровождение происходило на небезопасном расстоянии и несло угрозу американскому самолёту и его экипажу.
— Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро, — сказано в сообщении.
Кроме того, по мнению командования, подобное поведение показывает безрассудство и самого лидера Венесуэлы, которое якобы "подрывает международное верховенство закона".
Ранее Минобороны Венесуэлы обвинило в нарушении воздушного пространства американский летательный аппарат. По заявлению латиноамериканского государства, самолёт США вошёл в воздушное пространство Венесуэлы, не назвал свою частоту и не соблюдал необходимые процедуры.
Ранее Лайф публиковал видео, как российский Су-27 "оттолкнул" истребитель НАТО от российского правительственного борта.
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