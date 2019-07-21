ЦИК: Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду с 47,58% голосов

Согласно первым результатам Центральной избирательной комиссии Украины, партия действующего президента страны Владимира Зеленского набирает 47,58% голосов на досрочных выборах в Верховную раду после обработки 0,04% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.
5%-й барьер для прохождения в парламент на данный момент также преодолевают партия Юлии Тимошенко "Батьковщина", политическое объединение Петра Порошенко "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и Радикальная партия Олега Ляшко.
Напомним, избирательные участки закрылись в 20:00.
Шутники вместо политиков. Кого выбирает Украина в Верховную раду?
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