ЦИК: Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду с 47,58% голосов

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Фото © Sergei Chuzavkov / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС

5%-й барьер для прохождения в парламент на данный момент также преодолевают партии "Батьковщина", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и Радикальная партия.

Согласно первым результатам Центральной избирательной комиссии Украины, партия действующего президента страны Владимира Зеленского набирает 47,58% голосов на досрочных выборах в Верховную раду после обработки 0,04% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.

5%-й барьер для прохождения в парламент на данный момент также преодолевают партия Юлии Тимошенко "Батьковщина", политическое объединение Петра Порошенко "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и Радикальная партия Олега Ляшко.

Напомним, избирательные участки закрылись в 20:00.

Шутники вместо политиков. Кого выбирает Украина в Верховную раду?

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