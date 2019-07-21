Матвиенко поддержала введение единой валюты в Союзном государстве с Белоруссией

При этом глава Совета Федерации отметила, что Россия не имеет в виду создание единого государства.

В рамках Союзного государства Россия и Белоруссия должны будут ввести единую валюту, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По словам Матвиенко, союз должен быть полноценным с точки зрения одинакового экономического развития, поскольку в противном случае будет сложно интегрироваться.

— Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику, — сказала она.

По мнению Матвиенко, у России и Белоруссии в Союзном государстве должны быть "одинаковые подходы к системе налогообложения".

— Это касается экономических вопросов, и нам надо на этом этапе сегодня договориться: чего мы хотим, как мы будем двигаться, — считает сенатор.

При этом спикер СФ заявила, что в России никто не поднимает тему создания единого государства.

— Это союз государств, но это должен быть полноценный союз, — отметила она.

Матвиенко добавила, что между и Россией и Белоруссией не существует неразрешимых проблем, "они всегда находят своё решение".

Ранее Валентина Матвиенко предложила белорусской молодёжи принять участие в конкурсе "Лидеры России".