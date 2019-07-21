Тренера бухарестского "Динамо" увезли на скорой с матча чемпионата Румынии

Специалисту стало плохо с сердцем на домашней игре с футбольным клубом "Университатя".

Главный тренер бухарестского "Динамо" Эуджен Нягоэ потерял сознание в ходе матча второго тура чемпионата Румынии по футболу и покинул игру в карете скорой помощи. Об этом сообщает Telekom.

По данным румынского телеканала, 51-летнему специалисту стало плохо на домашней игре с клубом "Университатя", матч прервали в первом тайме при счёте 0:0.

Отмечается, что румынский тренер перенёс сердечный приступ. В скорой Нягоэ пришёл в сознание, после этого был доставлен в больницу. В итоге матч возобновили.