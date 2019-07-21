Гроза убила более 30 человек в Индии

Главный министр штата распорядился возместить каждой семье жертв стихии по 400 тысяч рупий.

32 человека погибли, ещё 13 пострадали в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление властей.

Днем ранее в результате удара молнии в штате скончался один человек.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования и дал распоряжение местным властям о возмещении каждой семье жертв стихии по 400 тысяч рупий (чуть более 365 тысяч рублей). Он также поручил чиновникам обеспечить необходимое лечение пострадавшим.

Ранее, в пятницу, 19 июля, на севере Индии из-за грозы погибло восемь детей.