Аксёнов увидел поражение "нацистских сил" на выборах в Верховную раду Украины

При этом крымский политик отметил, что рассчитывать на улучшение отношений с Незалежной после выборов всё же не приходится.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную раду Украины отражают несколько главных трендов, одним из которых стало поражение националистических и откровенно нацистских сил.

— Первые данные экзитполов по выборам в Верховную раду Украины, публикуемые СМИ, показывают несколько основных трендов. Предварительно, пять партий проходят в украинский парламент, и уже сейчас видно, что второе место занимает партия, выстраивающая отношения с Российской Федерацией и готовая работать над урегулированием конфликта в Донбассе, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Вторым трендом, по его словам, является "поражение националистических и откровенно нацистских сил".

— Те лидеры, которые занимали жёсткую антироссийскую позицию, получили оценку своих действий от народа, и уверен, что в политику они больше не вернутся. И, наконец, третий тренд — представители шоу-бизнеса, скорее всего, смогут создать большинство в парламенте, — заключил Аксёнов.

При этом он добавил, что нет смысла ожидать какого-либо смягчения в отношении ситуации с воссоединением Крыма с Россией, а также в конфликте в Донбассе, хотя на данный момент делать прогнозы сложно.

— К сожалению, надеяться на наличие здравого смысла у киевских властей не приходится, — подчеркнул глава республики.

Аксёнов подчеркнул, что Крым привык жить в условиях различных блокад и рассчитывать на худший сценарий во взаимоотношениях с Украиной.

Стоит отметить, что, согласно последним данным ЦИК Украины, на досрочных выборах в Раду лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Вторую и третью строчку после обработки 0,27% протоколов занимают "Батьковщина" и Радикальная партия Олега Ляшко, четвёртое место сейчас за "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, а "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко сместилась на пятую позицию.

Избирательные участки закрылись в 20:00.

Шутники вместо политиков. Кого выбирает Украина в Верховную раду?