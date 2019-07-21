"Слуга народа" не будет сотрудничать с Порошенко и Медведчуком

Несмотря на то что результаты выборов в Верховную раду Украины ещё не подведены, представители явно лидирующей в голосовании партии "Слуга народа" действующего президента Владимира Зеленского уже комментируют возможные коалиции в парламенте, исключая из списка союзников и "Европейскую солидарность" Петра Порошенко, и "Оппозиционную платформу — "За жизнь" Юрия Бойко.

— Я своё мнение скажу, я слабо себе представляю такое объединение [с партией Порошенко]. Если же мы говорим об "Оппозиционной платформе", то те методы предвыборной борьбы, которые они использовали, на мой взгляд, не всегда соответствовали интересам государства и национальной безопасности, — заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По его словам, часть команды Зеленского "слабо" представляет возможность сотрудничества с политсилой Бойко. Также, по заявлению официального представителя президента в правительстве Андрея Геруса, "Оппозиционной платформе", скорее всего, не удастся закрепить за собой и кресло премьера, как и Юлии Тимошенко.

— Не могу персонально выражать такие позиции, я этого не решаю, я не владею этой информацией, но из того, что я понимаю, другие кандидатуры более вероятны, — сказал он.

Герус отмечает, что, скорее всего, это будут люди "без политического прошлого". По его словам, первые переговоры о коалиции должны начаться уже на следующей неделе.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский предложил Вакарчуку обсудить партийную коалицию в Раде.