Оппозиция предложила начать первое заседание Рады с обсуждения мира в Донбассе

Первое заседание нового состава Верховной рады Украины начнётся с вопросов мирного урегулирования вооружённого конфликта на востоке страны. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

— Уже больше половины людей выступают за прямые переговоры с непризнанными республиками, с РФ для того, чтобы закончилась война. Скажу из собственных наблюдений: чем ближе к линии фронта живут люди, тем жёстче они ставят вопрос, — сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

На Украине прошли внеочередные выборы депутатов Верховной рады, инициированные в мае вступившим в должность президента Владимиром Зеленским, чья партия в настоящий момент и лидирует в голосовании.